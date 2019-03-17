قاسم: سورية أفشلت المخططات التي استهدفتها

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن سورية صمدت في حربها ضد الإرهاب وأفشلت كل المخططات التي كانت تستهدفها.

وقال قاسم في كلمة له اليوم: إن “الولايات المتحدة وحلفاءها خططوا لتدمير سورية عبر شن حرب إرهابية عليها لكنها صمدت بعد ثماني سنوات من هذه الحرب وحققت الكثير من الانتصارات على التنظيمات الإرهابية”.

وبين قاسم أن “أمريكا عملت على تدمير اليمن والعراق وفلسطين وسورية وأفغانستان وهي تحاول الاعتداء على فنزويلا وأماكن أخرى وكل ذلك من أجل السيطرة على العالم ولو أدى ذلك إلى إفناء البشرية جمعاء”.

وأكد قاسم أن المقاومة بكل أشكالها العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مطلوبة لمواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي بكل أدواته.

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