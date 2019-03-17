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المجلس السياسي الأعلى في اليمن يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

2019-03-17

صنعاء-سانا

جدد المجلس السياسي الأعلى في اليمن التأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له يوميا من اعتداءات من الاحتلال الاسرائيلي مدينا صمت وتواطؤ بعض الأنظمة العربية والمجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات.

كما أدان المجلس خلال اجتماعه اليوم الجريمة الإرهابية التي أدت إلى مقتل50 شخصا في نيوزيلندا والتي تدل على حجم التعبئة والتحريض المعادي للإسلام والمسلمين من بعض الحكومات الغربية داعيا العرب والمسلمين إلى اتخاذ مواقف موحدة تجاه هذه الجرائم التي تثبت أن الإرهاب لا دين ولا وطن له.

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