سيامكو تعود للإنتاج وتطلق سيارات جديدة بمواصفات عالمية

ريف دمشق-سانا

عادت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو للإنتاج من جديد بعد توقف استمر عدة سنوات جراء الأزمة لتطلق عددا من السيارات الجديدة منها بيجو 207 وشهبا وشمرا بالتعاون مع شركة “إيران خودرو” ونوعا “جاك” و”جي ام سي” بالتعاون مع شركات صينية.

وفي تصريح لـ سانا بين إياد العابد المسؤول في الشركة أنه سيتم إنتاج سيارات بمواصفات عالمية وبأسعار تتراوح بين 5 و10 ملايين ليرة لافتا إلى أن الشركة ستولي خدمة ما بعد البيع أهمية كبيرة وستكون مسؤولة عن السيارة وصيانتها وتوفير جميع القطع التبديلية.

وأشار العابد إلى أن سيامكو التي بدأت إنتاجها عام 2007 من مدينة عدرا الصناعية ستقوم بتطوير سيارة شام وإنتاج أنواع جديدة منها كما ستقوم بإنتاج سيارات خدمة عبارة عن فانات تتسع لـ 14 راكبا وبيك آب وسيارات شحن ذات حمولة خفيفة ومتوسطة.