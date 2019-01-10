العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل بعد مئة يوم على قتل خاشقجي

اسطنبول-سانا

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك بعد مرور مئة يوم على قتله داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مسؤولة المنظمة في تركيا غوكسو أوزاهيشالي طالبت في بيان لها اليوم “بفتح تحقيق دولي جديد بإدارة الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي لتحقيق العدالة في هذه القضية”.

يذكر أن النظام السعودي وبعد تصاعد الانتقادات الدولية والمطالبات بالكشف عن ملابسات قتل خاشقجي اعترف في وقت سابق بمقتل الأخير داخل القنصلية السعودية في اسطنبول زاعما بأن الأمر حدث خلال عراك مع عدد من الأشخاص ثم أعلن أنه قتل خنقا ثم قال في رواية ثالثة أنه قتل وتم تقطيعه بعد حقنه بمادة مخدرة.

إلى ذلك قال الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا أندرو غاردنر: “إنه لأمر مثير للصدمة بعد مئة يوم ألا يكون هناك أي فعل ملموس من أجل تحقيق العدالة في هذه الجريمة” معتبرا أن رد الفعل الدولي كان ضعيفا بشكل لافت بعد أن “غطت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام السعودي على المبادئ الإنسانية الأساسية”.

وكان النظام السعودي وفي محاولة منه لابعاد التهمة عنه في الجريمة بدأ الأسبوع الماضي محاكمة 11 موقوفا في القضية حيث طالب النائب العام بحكم الإعدام بحق خمسة أشخاص منهم.