نيوكاسل يسحق كريستال بالاس بخماسية نظيفة في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزاً سهلاً على كريستال بالاس بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق جاكوب ميرفي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف مارك جيهي هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38، وفي الوقت الإضافي من الشوط الأول عزز نيوكاسل تقدمه بالهدفين الثالث والرابع، عبر هارفي بارنز في الدقيقة 45+2 وفابيان شار في الدقيقة 45+8.

واختتم ألكسندر إيزاك مهرجان أهداف نيوكاسل يونايتد، بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 58 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 59 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 43 في المركز الثاني عشر.