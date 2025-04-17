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الخطوط الجوية السورية تستعد للانطلاق مجدداً نحو دولة الإمارات العربية ‏المتحدة ‏

2025-04-16

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية استعدادها للانطلاق مجدداً نحو دولة ‏الإمارات العربية المتحدة. ‏

وأشارت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أنها تعمل حالياً ‏على استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة ‏للطيران المدني السوري ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ‏تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين الشقيقين. ‏

وبينت المؤسسة أنه سيتم الإعلان قريباً عن جدول الرحلات الرسمي، بما في ‏ذلك مواعيد التشغيل الأولى وتفاصيل الوجهات فور استكمال بروتوكول ‏التشغيل واعتماد الموافقات التنظيمية النهائية. ‏

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