الخطوط الجوية السورية تستعد للانطلاق مجدداً نحو دولة الإمارات العربية ‏المتحدة ‏

دمشق-سانا
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية استعدادها للانطلاق مجدداً نحو دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أنها تعمل حالياً على استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين الشقيقين.
وبينت المؤسسة أنه سيتم الإعلان قريباً عن جدول الرحلات الرسمي، بما في ذلك مواعيد التشغيل الأولى وتفاصيل الوجهات فور استكمال بروتوكول التشغيل واعتماد الموافقات التنظيمية النهائية.