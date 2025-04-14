زراعة طرطوس: تصدير أكثر من 61 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الى السعودية

طرطوس-سانا

أعلنت مديرية زراعة طرطوس أن عدد الأغنام المصدرة خلال العام الجاري حتى اليوم من مرفأ طرطوس إلى السعودية، بلغت نحو 53000 رأس من ذكور أغنام العواس، و8500 رأس من ذكور الماعز الجبلي.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة طرطوس مهند قدور في تصريح لمراسلة سانا، أن عملية التصدير مفيدة جداً من الناحية الاقتصادية وعائداتها على البلاد، وتنعكس بشكل إيجابي على مربي الثروة الحيوانية، حيث تساهم بتنشيط سوق المواشي وتخفف من معاناة المربين، وذلك نتيجة قلة الأمطار والمراعي.

وأكد قدور أن وزارة الزراعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تطوير الثروة الحيوانية والاهتمام بها.