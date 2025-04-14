وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم ‏القضاة

دمشق-سانا ‏

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال ‏السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع ‏المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان ‏تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.‏

وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن ‏توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق ‏المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية ‏القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من ‏الخبرات لدى وزارة العدل.‏

وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب ‏السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى ‏أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط ‏فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.‏

من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن ‏المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، ‏مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات ‏السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة ‏لضمان المحاسبة.‏