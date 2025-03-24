إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026

لندن-سانا

يستضيف منتخب إنكلترا نظيره اللاتفي مساء اليوم على ملعب “ويمبلي” ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

ويطمح مدرب المنتخب الإنكليزي الألماني توماس توخيل إلى تحقيق الفوز في مواجهة لاتفيا على ملعب “ويمبلي”، وقال: “يتوجب علينا أن نقوم بعمل أفضل وخاصة أن الفريق يتحسن بشكل جيد، وسنصل إلى إيقاع أفضل”.

وسيكون المنتخبُ الإنكليزي مرشّحاً بقوة لتحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد الفوز على ألبانيا بهدفين دون رد في الجولة السابقة.

وفي بقية المباريات يلتقي اليوم ليتوانيا مع فنلندا، وبولندا مع مالطة، والبوسنة والهرسك مع قبرص، وسان مارينو مع رومانيا، وألبانيا مع أندورا.

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