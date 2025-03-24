القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم مع مديري الإدارة المركزية بالوزارة واقع وخطط عمل المديريات، وما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري، وما واجهته من تحديات وكيفية التغلب عليها.
وناقش الشرع مع المديرين الأمور المالية والقانونية والاقتصادية وأمور الصحة العامة، والاهتمام بالعمل الميداني من خلال الجولات الروتينية، لافتاً إلى ضرورة اطلاع الوزارة على إحصائيات دقيقة بما يخص عمل المديريات، وإدخال آلية التوثيق الطبي للمرضى في المشافي.
واطلع الشرع على الإنجازات والعقبات والخطط المحددة على مستوى التطوير الطبي والتقني وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، وخطط الرعاية الأساسية وإستراتيجية الرعاية الصحية الأولية للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ومعامل الأدوية والرقابة عليها.
واستعرض مديرو المديريات المركزية أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، والتي تشمل الأجهزة الطبية كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية، والتخدير والمنافس والأدوية النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية.
وشدد الدكتور الشرع على استمرارية تطوير العمل الصحي في المستشفيات، وتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المشافي مع ضرورة إجراء جولات دورية للمشافي ومعامل الأدوية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
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