القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم مع مديري ‏الإدارة المركزية بالوزارة واقع وخطط عمل المديريات، وما تم إنجازه خلال ‏الربع الأول من العام الجاري، وما واجهته من تحديات وكيفية التغلب عليها. ‏

وناقش الشرع مع المديرين الأمور المالية والقانونية والاقتصادية ‏وأمور ‏الصحة العامة، والاهتمام بالعمل ‏الميداني من خلال الجولات الروتينية، ‏لافتاً إلى ضرورة اطلاع الوزارة على ‏إحصائيات دقيقة بما يخص عمل ‏المديريات، وإدخال آلية التوثيق الطبي للمرضى في المشافي. ‏

واطلع الشرع على الإنجازات والعقبات والخطط المحددة ‏على مستوى ‏التطوير ‏الطبي والتقني وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية ‏في ‏القطاع ‏الصحي، وخطط الرعاية الأساسية وإستراتيجية الرعاية الصحية ‏الأولية ‏للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ‏ومعامل ‏الأدوية والرقابة عليها.‏

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واستعرض مديرو المديريات المركزية أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، ‏والتي تشمل الأجهزة الطبية ‏كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية، والتخدير ‏والمنافس والأدوية ‏النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية.‏

وشدد الدكتور الشرع على استمرارية تطوير العمل الصحي في المستشفيات، ‏وتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المشافي مع ضرورة إجراء ‏جولات دورية للمشافي ومعامل الأدوية، لضمان جودة الخدمات الصحية ‏المقدمة. ‏

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