SCS-NET
الشريط الإخباري

القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏

2025-03-24

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم مع مديري ‏الإدارة المركزية بالوزارة واقع وخطط عمل المديريات، وما تم إنجازه خلال ‏الربع الأول من العام الجاري، وما واجهته من تحديات وكيفية التغلب عليها. ‏

وناقش الشرع مع المديرين الأمور المالية والقانونية والاقتصادية ‏وأمور ‏الصحة العامة، والاهتمام بالعمل ‏الميداني من خلال الجولات الروتينية، ‏لافتاً إلى ضرورة اطلاع الوزارة على ‏إحصائيات دقيقة بما يخص عمل ‏المديريات، وإدخال آلية التوثيق الطبي للمرضى في المشافي. ‏
واطلع الشرع على الإنجازات والعقبات والخطط المحددة ‏على مستوى ‏التطوير ‏الطبي والتقني وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية ‏في ‏القطاع ‏الصحي، وخطط الرعاية الأساسية وإستراتيجية الرعاية الصحية ‏الأولية ‏للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ‏ومعامل ‏الأدوية والرقابة عليها.‏
‏ ‏
واستعرض مديرو المديريات المركزية أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، ‏والتي تشمل الأجهزة الطبية ‏كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية، والتخدير ‏والمنافس والأدوية ‏النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية.‏

وشدد الدكتور الشرع على استمرارية تطوير العمل الصحي في المستشفيات، ‏وتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المشافي مع ضرورة إجراء ‏جولات دورية للمشافي ومعامل الأدوية، لضمان جودة الخدمات الصحية ‏المقدمة. ‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على واقع مشفى الزهراوي للتوليد وأمراض النساء ‏وجراحتها‏

دمشق-سانا اطلع القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، خلال جولة تفقدية ‏على الهيئة العامة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved