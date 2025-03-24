حمص-سانا

نفذت اليوم مديرية صحة حمص، بالتعاون مع بنك الدم وعدد من المنظمات الأهلية حملة تبرع بالدم في مشفى كرم اللوز الوطني بحمص، لتوفير احتياطي كاف من الزمر الدموية المختلفة، وللتأكيد على أهمية التبرع كمسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المجتمع.

الدكتور نزار رستم مدير المشفى، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة جزء من حملات تنفذها مديرية الصحة وبنك الدم على مستوى المحافظة، بهدف رفده بكميات جيدة من الزمر الدموية التي تحتاجها المشافي، وخاصة مرضى الحوادث والقصور الكلوي وأمراض الدم، لافتاً إلى أن المتبرع يخضع لفحص طبي من قبل طبيب لتقييم وضعه الصحي وإمكانية تبرعه بالدم.

بدوره أشار “ميشيل سالم” فني مخبري في بنك الدم إلى أن الحملة تأتي لتلبية حاجة المشافي ومساعدة أكبر عدد من المرضى وتوفير كميات دم مناسبة لاحتياجاتهم، مبيناً أنه يتم التأكد طبياً من خلو المتبرع من الأمراض المزمنة، كما يقوم فريق من الهلال الأحمر العربي السوري بتسجيل بيانات المتبرعين، وإدخالها عبر الحواسب إلى البنك بعد إجراء تحليل الخضاب والزمرة الدموية.