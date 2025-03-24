حمص-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية واستصلاح الأراضي في حمص أعمال تعزيل نحو 35 كم من شبكة ري حمص حماة التي تمتد من سد بحيرة قطينة، حتى محافظة حماة، بطول إجمالي 47 كم.

وأكد مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في حمص المهندس محمد الحسين في تصريح

لـ سانا أن الورشات الفنية والآليات تواصل عملها لإنهاء أعمال التعزيل والصيانة في القناة الرئيسية وباقي الأقنية الفرعية المتفرعة منها، من خلال التنسيق مع المعنيين بالقطاع الزراعي.

وأشار الحسين إلى استمرار صيانة مكونات شبكة الري والأنابيب المطمورة في سهل البقيعة كذلك.

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