طقس الغد… مشمس و الحرارة إلى ارتفاع

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال الأيام القادمة، لتصل إلى 30 درجة في المناطق الداخلية، وتتخطى حاجز 30 درجة في المناطق الشرقية والجزيرة، وتبقى الأجواء حارة ومستقرة حتى الجمعة القادم، مع وجود مؤشرات لعودة الأجواء المضطربة اعتباراً من السبت القادم.

ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة صحواً ومستقراً مع انتشار طفيف لبعض السحب المتفرقة على الساحل وشمال غربي البلاد، وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع انحسار كامل للصقيع عن المناطق كافة.

ويكون طقس الغد مشمساً مع انتشار لبعض السحب، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول أو أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية عند 15 كيلومتراً في الساعة، مع هبات نشطة عند 30 كيلومتراً في الساعة على عموم المناطق السورية، وتصل المناطق الشرقية إلى 40 كيلومتراً في الساعة، بينما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض مع اقتراب حوض علوي بارد، يؤدي إلى اضطراب جوي اعتباراً من السبت القادم، والتي لاتزال معطياته غير ثابتة.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:

المنطقة الجنوبية 22 / 7 درجات مرتفعات دمشق الغربية 15 / 3 درجات المنطقة الوسطى 21 / 5 درجات المنطقة الساحلية 18 / 11 درجة المنطقة الشمالية الغربية 21 /6 درجات منطقة الجزيرة 22 /6 درجات المنطقة الشرقية 21 /7 درجات

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