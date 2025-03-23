حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية بدمشق

دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الخامس والثمانين لباكستان، وذلك في فندق الفورسيزون بدمشق.

وأكد القائم بأعمال السفارة في دمشق السيد عمر حيات خان في كلمة له، على أهمية العلاقات الباكستانية السورية العميقة والودية، مشيراً إلى أن باكستان أقامت علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد عام واحد فقط من استقلالها، وهذه العلاقات لا تزال مستمرة حتى اليوم بذات الحفاوة، حيث يمتد التعاون المشترك في جميع المجالات.

وقال القائم بالأعمال: إن “البلدين تربطهما روابط دينية وتاريخية وثقافية، ومع مرور كل يوم، تتعمق العلاقات الثنائية بينهما بفضل تقارب المصالح على جميع الأصعدة، وإنه على ثقة بأن القيادة السورية الجديدة ستتجاوز جميع التحديات وتجعل سوريا دولة مزدهرة وديمقراطية”.

وأكد القائم بالأعمال دعم بلاده الثابت لشعب فلسطين الذي يواصل النضال من أجل تقرير المصير، لافتاً إلى أن باكستان تحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية وحاسمة، لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يسمح لشعب فلسطين بتقرير مستقبله.

من جانبه أعرب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد في كلمة خلال حفل الاستقبال، عن تمنيات سوريا لباكستان بالازدهار والتقدم والنجاح، ووجه التحية للشعب الباكستاني بمناسبة العيد الوطني.

وأشار الوزير الأحمد إلى أن الحكومة الحالية تعمل على بناء سوريا الجديدة، وإقامة علاقات متوازنة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يضمن مصالح الشعب السوري الذي عانى خلال السنوات السابقة من ويلات الحرب والتهجير والدمار، إضافة لبناء قاعدة اقتصادية قوية تتضمن تحقيق نهضة في مجال القطاع الزراعي بمساعدة ومشاركة باكستان، من خلال ما توصلت إليه بمجال التقنيات الزراعية.

حضر الحفل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ورؤساء وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وفعاليات مختلفة.

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