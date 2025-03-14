لقطات من اجتماع الوزير الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
2025-03-14
قطر ترحب بالتصديق على الإعلان الدستوري في سوريا
2025-03-13
قطر تطلق مبادرة لتزويد سوريا بإمدادات من الغاز تسهم بتوليد 400 ميغا واط من الكهرباء
2025-03-13
كندا تعلن عزمها تخفيف العقوبات على سوريا وتعيين سفيرة لها في دمشق
2025-03-13
البحرين ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربيّة السّورية
2025-03-13
الإمارات ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-12
الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل السلطات السورية لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل
2025-03-12
محليات
فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل
2025-03-14
عودة ضخ المياه من محطة الشير بريف اللاذقية
2025-03-14
توزيع أكثر من ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة ضمن مبادرة تطوعية في النبك
2025-03-14
إخماد حريق في كراج البرامكة بدمشق دون تسجيل إصابات
2025-03-13
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
2025-03-13
وزارة الأوقاف تطلق مهرجان “رمضان النصر” في حلب
2025-03-13
المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه البحارة
2025-03-13
رياضة
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
2025-03-14
تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-12
برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-11
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
اقتصاد
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
2025-03-13
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
2025-03-13
التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان
2025-03-13
الهيئة العامة للضرائب والرسوم تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي عن شباط باللاذقية وطرطوس
2025-03-12
وزير الزراعة يبحث مع وفد شركة أجيال للبترول والطاقة السعودية آفاق التعاون المشترك
2025-03-12
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية
2025-03-12
وصول الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات إلى اللاذقية بعد توقفها جراء هجمات فلول النظام البائد
2025-03-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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وزيرا خارجية سوريا والعراق يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
قطر ترحب بالتصديق على الإعلان الدستوري في سوريا
إفشال محاولة هجوم لفلول النظام البائد استهدفت ثكنة عسكرية بريف اللاذقية
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الرئيس الشرع يستقبل وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات على السوريين في العراق
لقطات من اجتماع الوزير الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد
2025-03-14
لقطات من اجتماع الوزير الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد
2025-03-14
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فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل
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الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
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