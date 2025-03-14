فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل

اللاذقية-سانا ‏

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري بالتعاون مع أفواج الإطفاء ‏التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إخماد الحرائق الحراجية ‏المشتعلة في جبال الساحل.

وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن فرق ‏الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق، بسبب وعورة ‏التضاريس، وعدم قدرة سيارات الإطفاء للوصول إلى جميع المناطق، ‏واتساع رقعة الحرائق، وكثافة الغطاء النباتي. ‏

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تعمل في 8 مواقع هي حريق في خربة ‏سولاس قرب مشقيتا، وفي البشرية قرب القرداحة، ودغمشلية، إضافة إلى ‏حرائق قيد التبريد بموقعين في البهلولية، وفي قلعة المهالبة، ودريوس قرب ‏صلنفة بريف اللاذقية، فيما تم إخماد حريق في مشتى الحلو بمحافظة ‏طرطوس.‏

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