فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل

اللاذقية-سانا
تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري بالتعاون مع أفواج الإطفاء التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إخماد الحرائق الحراجية المشتعلة في جبال الساحل.
وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق، بسبب وعورة التضاريس، وعدم قدرة سيارات الإطفاء للوصول إلى جميع المناطق، واتساع رقعة الحرائق، وكثافة الغطاء النباتي.
وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تعمل في 8 مواقع هي حريق في خربة سولاس قرب مشقيتا، وفي البشرية قرب القرداحة، ودغمشلية، إضافة إلى حرائق قيد التبريد بموقعين في البهلولية، وفي قلعة المهالبة، ودريوس قرب صلنفة بريف اللاذقية، فيما تم إخماد حريق في مشتى الحلو بمحافظة طرطوس.
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