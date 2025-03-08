وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام يلتقي الأهالي في مطار حميميم

اللاذقية-سانا

ذكر مراسل سانا في اللاذقية أن وفداً من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام وصل إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم.

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