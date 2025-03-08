وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام يلتقي الأهالي في مطار حميميم

اللاذقية-سانا
ذكر مراسل سانا في اللاذقية أن وفداً من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام وصل إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
اللاذقية-سانا
ذكر مراسل سانا في اللاذقية أن وفداً من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام وصل إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
اللاذقية-طرطوس-سانا وجهت إدارة الأمن العام قواتها لضبط الأمن في مدن جبلة وطرطوس واللاذقية وما حولها …