البرلمان العربي يدين محاولات تهديد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الهجمات والاعتداءات التي قامت بها فلول النظام البائد، واستهدفت القوات الأمنية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد اليماحي في بيان اليوم “دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في سوريا”، معرباً عن رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والسلم الأهلي الداخلي والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية”.

وجدد اليماحي موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.

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