ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. إعادة ترميم وتأهيل مسجد السلطان في مدينة حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دوجاريك: بيدرسون يعود إلى دمشق لمواصلة اتصالاته مع المسؤولين السوريين
2025-02-18
الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
2025-02-17
القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث مع وفد ماليزي دعم القطاع الصحي في سوريا
2025-02-17
اتحاد المصارف العربية يعتزم طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
2025-02-17
تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان إطلاق العمل التنموي
2025-02-17
العراق يعرب عن ترحيبه بسوريا الجديدة ورغبته بالتعاون بين حكومتي البلدين
2025-02-17
الشيباني يشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام بالمملكة العربية السعودية
2025-02-16
محليات
توزيع سلل غذائية لصالح المشافي في السويداء
2025-02-18
بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في إدلب
2025-02-18
الأمن العام في حلب يلقي القبض على خلية خطف مسلحة
2025-02-18
الصناعة تبحث سبل دعم صناعة الأحذية وحل مشكلاتها في سوريا
2025-02-17
دوريات الرقابة التموينية في طرطوس تسحب عيّنات غذائية من الأسواق للتأكد من سلامتها ومعاقبة المخالفين
2025-02-17
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة لها في اللاذقية
2025-02-17
الصحة تناقش مع وفد من منظمتَي الصحة العالمية واليونيسيف خطط ترميم مراكز الرعاية الصحية الأولية
2025-02-17
رياضة
منتخب سوريا لكرة السلة يكثف تدريباته للقاء منتخبي الإمارات والبحرين للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-18
اتحاد الكرة الطائرة يقيم بطولة تنشيطية بمشاركة ثمانية أندية
2025-02-17
منتخب شباب سوريا بكرة القدم يتعادل مع نظيره الياباني ببطولة كأس آسيا
2025-02-17
منتخبنا الوطني للناشئات يحرز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
2025-02-16
توتنهام يحقق فوزاً غالياً على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2025-02-16
اتحاد كرة القدم يستأنف النشاط الكروي في العاشر من نيسان القادم
2025-02-15
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا
2025-02-14
اقتصاد
اتحاد المصارف العربية يعتزم طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
2025-02-17
سوق الضيعة في اللاذقية يوفر منصة لبيع المنتجات الطبيعية مباشرة للمستهلكين
2025-02-17
مديرة صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع المسؤولين فيها
2025-02-17
معمل الوليد للغزل بحمص.. إنتاج نحو 20 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة
2025-02-16
مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج
2025-02-16
وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب
2025-02-15
معاون وزير النقل يناقش مع نظيره التركي تفعيل اتفاقيات نقل البضائع بين البلدين
2025-02-14
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في إدلب
الدغيم: مؤتمر الحوار الوطني ينفّذ روح القرارات الدولية بقيادة السوريين أنفسهم
وزير التعليم العالي يطلع على سير الامتحانات بعدد من جامعات حلب الخاصة
الشيباني يشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام بالمملكة العربية السعودية
علوش لـ سانا: الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم
الرئيس الشرع يجتمع بوجهاء وأعيان محافظة طرطوس
تكريم إعلاميي الثورة في دار الأوبرا بدمشق
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة اللاذقية
الوزير الشيباني يجري لقاءات عدة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها
ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. إعادة ترميم وتأهيل مسجد السلطان في مدينة حماة
2025-02-18
مسجد السلطان في مدينة حماة
2025-02-18
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توزيع سلل غذائية لصالح المشافي في السويداء
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ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. استمرار أعمال تنظيف مجرى نهر العاصي في مدينة حماة.
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