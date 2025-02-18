توزيع سلل غذائية لصالح المشافي في السويداء

السويداء-سانا
وزعت محافظة السويداء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبإشراف المكلف بمتابعة شؤون محافظة السويداء الدكتور مصطفى البكور سللاً غذائية لصالح المشافي.
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السويداء-سانا
وزعت محافظة السويداء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبإشراف المكلف بمتابعة شؤون محافظة السويداء الدكتور مصطفى البكور سللاً غذائية لصالح المشافي.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
السويداء-سانا بحث موفد القيادة لمحافظة السويداء الدكتور مصطفى البكور مع مدير منظمة الأمن والسلامة في …