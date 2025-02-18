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توزيع سلل غذائية لصالح المشافي في السويداء

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محافظة السويداء ومنظمة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة تناقشان التعاون المشترك في المجالات الخدمية ‏والتنموية

السويداء-سانا‏ بحث موفد القيادة لمحافظة السويداء الدكتور مصطفى البكور مع ‏مدير منظمة الأمن والسلامة في …

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