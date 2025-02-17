وزارة التربية تستعرض نتائج تنفيذ برنامج “نحو تعلم أفضل”

دمشق-سانا ‏

استعرضت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين “‏NRC‏”، نتائج ‏المرحلة التجريبية لتنفيذ برنامج “نحو تعلم أفضل”، الذي يساعد طلاب المدارس في سوريا ‏على اكتساب المعرفة والمهارات العملية لإدارة التوتر وتحسين رفاهيتهم من خلال جلسات ‏صفية، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.‏

البرنامج الذي يعتمد على دمج خمسة مبادئ للتعافي وهي: “الأمان، التهدئة، ‏الترابط، التمكين، والأمل” تم تطبيقه بشكل تجريبي على مدى ثلاث سنوات في عدد من مدارس ريف ‏دمشق وحلب، عبر اختبارات لرصد النتائج الفعلية على الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، ‏بهدف دعم تعافيهم من الأحداث الصادمة التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، حسين القاسم، أن الورشة عرضت ‏ما تم إنجازه منذ بدء المشروع في المرحلة التجريبية، وإعادة تأهيله ‏واستمراريته وإمكانية التوسع به، كما تم تقييم التجربة وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات ‏وفرص إعادة العمل بالمشروع من جديد.‏

من جهتها، أشارت اختصاصية برنامج التعليم في المجلس النرويجي للاجئين، مروة ‏الشرقاوي، إلى أن البرنامج بدأ ببناء قدرات المعلمين والمدربين الذين طبقوه على أكثر من 2400 ‏طالب وطالبة في 10 مدارس في حلب وريف دمشق.

وبينت الشرقاوي أنه تتم مشاركة كل الملفات التي ‏تم العمل عليها مع وزارة التربية لاحقا، بما في ذلك التقارير الفنية والتحليلية، لوضع خطة ‏عمل تشاركية لتوسيع تطبيق البرنامج على المدارس كافة، وتحديد فرص إدماجه في المناهج ‏الدراسية.‏

يُذكر أن برنامج “نحو تعلم أفضل” طُبق في 33 دولة حول العالم يعمل فيها المجلس النرويجي ‏للاجئين، بهدف تقديم مهارات وتقنيات بسيطة لطلاب المدارس تساعدهم على تجاوز الصدمات ‏التي تعرضوا لها خلال النزاعات.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen