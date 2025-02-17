الدغيم: مؤتمر الحوار الوطني ينفّذ روح القرارات الدولية بقيادة ‏السوريين أنفسهم‏

دمشق-سانا
أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم أن الحوار القائم اليوم، حلم ونصر سوري تحقق من خلال مشاركة الشعب السوري في اختيار سلطات بلدهم ودستورهم، بعد عقود من القمع والاستبداد الذي مارسه نظام الأسد البائد.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي عقدت اليوم في مبنى وزارة الإعلام لمناقشة أعمال اللجنة، أشار الدغيم إلى أن المؤتمر ينفذ روح القرارات الدولية من خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها.
ولفت الدغيم إلى أنه سيكون هناك معارضة مختلفة بعد إجراء الانتخابات وصدور قانون الأحزاب، وهذا أمر طبيعي في دولة المواطنة، فسوريا لن تكون دولة الحزب الواحد.
وقال الدغيم: إن “الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية سيتم طرحه في الحوار من مبدأ وحدة وسيادة سوريا”، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات على البلاد، التي سببها استخدام النظام البائد الأسلحة الكيميائية في قمع الشعب.
وحول جلسة الحوار التي عقدت في محافظة حمص أمس، أشار الدغيم إلى أن الحضور كان متنوعاً، ومن مختلف الأطياف والأديان والاختصاصات، إضافة لمشاركة منظمات المجتمع المدني.
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