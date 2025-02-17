الدغيم: مؤتمر الحوار الوطني ينفّذ روح القرارات الدولية بقيادة ‏السوريين أنفسهم‏

دمشق-سانا‏

أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم أن ‏الحوار القائم اليوم، حلم ونصر سوري تحقق من خلال مشاركة الشعب ‏السوري في اختيار سلطات بلدهم ودستورهم، بعد عقود من القمع والاستبداد ‏الذي مارسه نظام الأسد البائد.‏

وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة الحوارية للجنة ‏التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي عقدت اليوم في مبنى وزارة الإعلام ‏لمناقشة أعمال اللجنة، أشار الدغيم إلى أن المؤتمر ينفذ روح القرارات الدولية من ‏خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في ‏مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها.‏

‏ ‏ولفت الدغيم إلى أنه سيكون هناك معارضة مختلفة بعد إجراء الانتخابات ‏وصدور قانون الأحزاب، وهذا أمر طبيعي في دولة المواطنة، فسوريا لن ‏تكون دولة الحزب الواحد.‏

وقال الدغيم: إن “الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية سيتم طرحه في ‏الحوار من مبدأ وحدة وسيادة سوريا”، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات على ‏البلاد، التي سببها استخدام النظام البائد الأسلحة الكيميائية في قمع الشعب.‏

وحول جلسة الحوار التي عقدت في محافظة حمص أمس، أشار الدغيم إلى أن ‏الحضور كان متنوعاً، ومن مختلف الأطياف والأديان والاختصاصات، ‏إضافة لمشاركة منظمات المجتمع المدني.‏

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