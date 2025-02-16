مجموعة الدول السبع تجدد التزامها باستقرار سوريا ووحدة أراضيها

ميونيخ – سانا

جدّد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى التأكيد على التزامهم باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزراء خارجية المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا قولهم في بيانٍ مشتركٍ، خلال اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ61 برئاسة كندا : “نرحب بنتائج المؤتمر الدولي بشأن سوريا، الذي استضافته باريس، ونجدد التزامنا بدعم الشعب السوري، وتأييد عملية انتقال سياسي شاملة”.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، ناقش وزراء مجموعة السبع الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، وأكدوا التزامهم بتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

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