فيدان يؤكد ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها

ميونخ – سانا

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، وتشكيل حكومةٍ شاملةٍ في المرحلة الجديدة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن فيدان قوله خلال ندوةٍ بعنوان (فجرٌ جديدٌ لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا)، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 61: “إن الإدارة الجديدة في سوريا تستجيب بشكل جيد لمطالب المجتَمَعين الدولي والإقليمي، لافتاً إلى أن الجميع يدرك حجم التحديات التي يجب على سوريا تجاوزها”.

ولفت فيدان إلى وجود توافقٍ في الآراء بين دول المنطقة بشأن سوريا، موضحاً أن أهم مبادئ الاتفاق هو ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية وتشكيل حكومةٍ شاملةٍ، وألا يُسمَح للإرهاب بالتطور أو إيجاد قاعدة له.

وبيّن أن أحد أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الاستقرار في سوريا هو إقامة جيش وطني واحد لضمان النظام والأمن في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تعاملت مع هذه القضية بشكل شامل.

وذكر أن تركيا تعطي حالياً الأولوية لكيفية مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، وإعادة الاقتصاد إلى سابق عهده، ومن ثم إعادة بناء مؤسسات الدولة.

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