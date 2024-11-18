وصول أول رحلة جوية لشركة أجنحة الشام من دمشق إلى مطار لاهور في ‏باكستان

إسلام أباد-سانا‏

وصلت ظهر اليوم إلى مطار لاهور في جمهورية باكستان أول رحلة جوية ‏لطائرة من شركة أجنحة الشام للطيران منطلقة من مطار دمشق الدولي.‏

وتمت برمجة الرحلات “دمشق _ لاهور _ دمشق” ‏بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً حيث سيكون انطلاق الرحلات من دمشق إلى ‏لاهور كل يوم أحد الساعة 11.30 مساء ورحلة العودة من لاهور إلى ‏دمشق كل يوم اثنين الساعة 6 صباحاً والرحلات والأسعار مبرمجة في ‏نظام الحجز لدى الشركة.‏

ومن على متن الطائرة المتوجهة إلى لاهور أوضح المدير التجاري في شركة ‏أجنحة الشام حمدي خلف في تصريح للإعلاميين أن هذه هي المحطة الثانية ‏للشركة في باكستان بعد أن تم تسيير رحلات سابقة ومنتظمة إلى كراتشي منذ ‏أواخر العام 2021 وحتى اليوم.‏

وبيّن خلف أن هذه الوجهة الجديدة تأتي في إطار رؤية الشركة لتوسيع ‏خيارات السفر وتسهيل السياحة والتبادل الثقافي والتجاري والعلمي بين ‏سورية وباكستان ما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين ويتيح للشركة أن ‏تكون المساهمة النوعية والفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة ‏بين سورية وغيرها من الدول.‏

بدوره مدير العلاقات العامة وتطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع قال: “هذه الرحلة التي انطلقت اليوم تضيف محطة جديدة إلى خارطة محطاتنا، وتعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة للشركة والمسافرين لكونها تسهم في زيادة ‏عدد الزيارات والزائرين إلى سورية وهذا يندرج في إطار سعي الشركة ‏لتحقيق ما يصبو إليه المسافر وتلبية متطلباته والوصول معه إلى كل الأماكن ‏مع تقديم الخدمات الأمثل وبأعلى معايير الجودة” منوهاً بزيادة الإقبال على ‏حجز تذاكر السفر بعد الإعلان عن إطلاق هذه الرحلة الأمر الذي يدل على ‏نمو سوق سفر واعد وفعال.‏

‏”البرسر” محمد إبراهيم أشار إلى أن عدد ركاب الرحلة من دمشق إلى لاهور ‏تجاوز الـ 40 راكباً منوهاً بحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات ‏وبأعلى مستوى للمسافرين بشكل يضمن سلامتهم ويشعرهم بالراحة والأمان ‏خلال الرحلة.‏

الطيار المساعد أكرم عودة أوضح أن هذه هي الرحلة رقم 665 للشركة ‏والأولى إلى مطار لاهور في باكستان وتمت على متن الطائرة “إيرباص ‌320” بقيادة الطيار جلال عودة قائد الطائرة يرافقه طاقم عمل مدرب على ‏أعلى مستوى من الاحترافية، مؤكداً حرص الشركة على أن تكون طواقمها ‏على درجة عالية من الكفاءة بالعمل وجهوزية دائمة قادرة على تقديم أفضل ‏معاملة لمسافريها وعلى التصرف السليم في أي موقف.‏

وأعرب عدد من الباكستانيين المسافرين على متن الطائرة من سورية إلى ‏باكستان عن أهمية هذه الرحلة لكونها فتحت لهم باباً جديداً للوصول إلى بلدهم ‏مشيدين بالخدمات المقدمة داعين إلى فتح المزيد من الخطوط بين سورية ‏وباكستان وغيرها من الدول لتسهيل السفر للجميع في كل البلدان بقصد ‏الزيارة والعمل والدراسة والسياحة وغيرها.‏

وعند وصول الطائرة إلى مطار لاهور كان في استقبالها واستقبال الركاب ‏مدير المطار ومدير العمليات الأرضية في المطار ومحطة أجنحة الشام في ‏لاهور.‏

السفير السوري في باكستان رامز الراعي أكد في كلمة له لطاقم الرحلة والوفد ‏الإعلامي المرافق أهمية هذا الحدث الذي يدل على عمق التعاون بين سورية ‏والباكستان وعلى أهمية تطوير العلاقات لكونه جاء ثمرة للجهود المبذولة من ‏قبل البلدين عبر الجهات المعنية في كل منهما لافتاً إلى أن هذه الخطوة التي ‏أنجزتها الشركة جاءت مكملة للخطوة السابقة وهي تسيير الرحلات إلى ‏كراتشي الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في تطوير العلاقات التجارية ويسهل ‏تواصل وتنقل الباكستانيين والسوريين بين البلدين ويوفر فرصاً جديدة ‏وإيجابية لرجال الأعمال من كلا الطرفين الأمر الذي يخلق مزيداً من الفرص ‏الاستثمارية الواعدة والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.‏

وتلت ذلك عودة الطائرة إلى مطار دمشق الدولي بقيادة الطيار سامر المقداد ‏وعلى متنها حوالي 140 راكباً قادماً من باكستان حيث كان في استقبالهم ‏عند الوصول طاقم شركة أجنحة الشام.‏

وكانت شركة أجنحة الشام للطيران أطلقت في 15 من شهر كانون الأول ‏من العام 2021 رحلاتها إلى مدينة كراتشي في باكستان والتي لا تزال ‏مسيرة حتى اليوم بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم أربعاء والعودة في اليوم ‏التالي الخميس.‏

لؤي حسامو

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