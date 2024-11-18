وصول أول رحلة جوية لشركة أجنحة الشام من دمشق إلى مطار لاهور في ‏باكستان

إسلام أباد-سانا
وصلت ظهر اليوم إلى مطار لاهور في جمهورية باكستان أول رحلة جوية لطائرة من شركة أجنحة الشام للطيران منطلقة من مطار دمشق الدولي.
وتمت برمجة الرحلات “دمشق _ لاهور _ دمشق” بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً حيث سيكون انطلاق الرحلات من دمشق إلى لاهور كل يوم أحد الساعة 11.30 مساء ورحلة العودة من لاهور إلى دمشق كل يوم اثنين الساعة 6 صباحاً والرحلات والأسعار مبرمجة في نظام الحجز لدى الشركة.
ومن على متن الطائرة المتوجهة إلى لاهور أوضح المدير التجاري في شركة أجنحة الشام حمدي خلف في تصريح للإعلاميين أن هذه هي المحطة الثانية للشركة في باكستان بعد أن تم تسيير رحلات سابقة ومنتظمة إلى كراتشي منذ أواخر العام 2021 وحتى اليوم.
وبيّن خلف أن هذه الوجهة الجديدة تأتي في إطار رؤية الشركة لتوسيع خيارات السفر وتسهيل السياحة والتبادل الثقافي والتجاري والعلمي بين سورية وباكستان ما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين ويتيح للشركة أن تكون المساهمة النوعية والفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة بين سورية وغيرها من الدول.
بدوره مدير العلاقات العامة وتطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع قال: “هذه الرحلة التي انطلقت اليوم تضيف محطة جديدة إلى خارطة محطاتنا، وتعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة للشركة والمسافرين لكونها تسهم في زيادة عدد الزيارات والزائرين إلى سورية وهذا يندرج في إطار سعي الشركة لتحقيق ما يصبو إليه المسافر وتلبية متطلباته والوصول معه إلى كل الأماكن مع تقديم الخدمات الأمثل وبأعلى معايير الجودة” منوهاً بزيادة الإقبال على حجز تذاكر السفر بعد الإعلان عن إطلاق هذه الرحلة الأمر الذي يدل على نمو سوق سفر واعد وفعال.
”البرسر” محمد إبراهيم أشار إلى أن عدد ركاب الرحلة من دمشق إلى لاهور تجاوز الـ 40 راكباً منوهاً بحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى مستوى للمسافرين بشكل يضمن سلامتهم ويشعرهم بالراحة والأمان خلال الرحلة.
الطيار المساعد أكرم عودة أوضح أن هذه هي الرحلة رقم 665 للشركة والأولى إلى مطار لاهور في باكستان وتمت على متن الطائرة “إيرباص 320” بقيادة الطيار جلال عودة قائد الطائرة يرافقه طاقم عمل مدرب على أعلى مستوى من الاحترافية، مؤكداً حرص الشركة على أن تكون طواقمها على درجة عالية من الكفاءة بالعمل وجهوزية دائمة قادرة على تقديم أفضل معاملة لمسافريها وعلى التصرف السليم في أي موقف.
وأعرب عدد من الباكستانيين المسافرين على متن الطائرة من سورية إلى باكستان عن أهمية هذه الرحلة لكونها فتحت لهم باباً جديداً للوصول إلى بلدهم مشيدين بالخدمات المقدمة داعين إلى فتح المزيد من الخطوط بين سورية وباكستان وغيرها من الدول لتسهيل السفر للجميع في كل البلدان بقصد الزيارة والعمل والدراسة والسياحة وغيرها.
وعند وصول الطائرة إلى مطار لاهور كان في استقبالها واستقبال الركاب مدير المطار ومدير العمليات الأرضية في المطار ومحطة أجنحة الشام في لاهور.
السفير السوري في باكستان رامز الراعي أكد في كلمة له لطاقم الرحلة والوفد الإعلامي المرافق أهمية هذا الحدث الذي يدل على عمق التعاون بين سورية والباكستان وعلى أهمية تطوير العلاقات لكونه جاء ثمرة للجهود المبذولة من قبل البلدين عبر الجهات المعنية في كل منهما لافتاً إلى أن هذه الخطوة التي أنجزتها الشركة جاءت مكملة للخطوة السابقة وهي تسيير الرحلات إلى كراتشي الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في تطوير العلاقات التجارية ويسهل تواصل وتنقل الباكستانيين والسوريين بين البلدين ويوفر فرصاً جديدة وإيجابية لرجال الأعمال من كلا الطرفين الأمر الذي يخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
وتلت ذلك عودة الطائرة إلى مطار دمشق الدولي بقيادة الطيار سامر المقداد وعلى متنها حوالي 140 راكباً قادماً من باكستان حيث كان في استقبالهم عند الوصول طاقم شركة أجنحة الشام.
وكانت شركة أجنحة الشام للطيران أطلقت في 15 من شهر كانون الأول من العام 2021 رحلاتها إلى مدينة كراتشي في باكستان والتي لا تزال مسيرة حتى اليوم بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم أربعاء والعودة في اليوم التالي الخميس.
لؤي حسامو
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