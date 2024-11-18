وينسلاند: الوضع الإنساني في غزة كارثي وعلى المجتمع الدولي إنهاء الحرب

نيويورك-سانا

أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت عند مفترق طرق قاتم بعد عام من الحرب الإسرائيلية الطاحنة والمروعة في قطاع غزة والتي تسببت بدمار شامل وخسائر فادحة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل تغيير المسار الخطير الذي تسلكه، وإنهاء الحرب في غزة.

وفي إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط قال وينسلاند: “إن الظروف الحالية في قطاع غزة هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها، ولا نتوقع تحسنها”، واصفاً الوضع الإنساني مع بداية فصل الشتاء بالكارثي.

وحذر المسؤول الأممي من استمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة ومن تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى ارتفاع مستويات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقال: “في ضوء التطورات في غزة وإقرار “إسرائيل” مؤخراً لقوانين ضد عمليات وكالة الأونروا، يتعين عليَ أن أصدر تحذيراً عاجلاً مفاده بأن الإطار المؤسسي لدعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على وشك الانهيار، ما يهدد بإغراق الأرض الفلسطينية المحتلة في فوضى أعظم”.

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