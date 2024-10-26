توضيح حول سعر الخبز للسوريين القادمين من لبنان والأشقاء اللبنانيين الوافدين

دمشق–سانا

صدر كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المستند بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/12487 تاريخ 8–10–2024 والمستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 19 بتاريخ 5–10–2024 وجاء فيه:

أولاً : يستفيد من الدعم كل من حاملي الجنسية العربية السورية ومن في حكمهم ممن لديهم بطاقات عائلية ، أي أن منظومة الدعم لم تتغير بالمطلق على أي من حاملي البطاقة الإلكترونية من السوريين ومن في حكمهم من الأشقاء العرب سواء إن كان مدعوماً أو لم يكن مدعوماً .. بمعنى أن ربطة الخبز للمدعوم بقيت 400 ل.س ، وللمستبعد من حاملي البطاقة 3000 ل.س.

وحمل الكتاب في البند الثاني: يتم حجب الدعم عن مازوت التدفئة والغاز والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الالكترونية “أي من حاملي الجنسيات الأجنبية من غير السوريين ومن في حكمهم كالبعثات الأجنبية أو القنصليات أو الشركات الأجنبية وغيرهم ، بحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة لهذه الشريحة بسعر 9000 ل.س.

أما بالنسبة للمواطنين السوريين المهجرين القادمين من لبنان “ولحين استصدار بطاقات إلكترونية للأسر المستحقة للدعم منهم” ، والأشقاء اللبنانيين الوافدين جراء العدوان الإسرائيلي فهم وبموجب قوائم لجان الإغاثة الصادرة عن السادة المحافظين سبق وصدر لهم تعميم حدد سعر ربطة الخبز بـ 3000 ل س وهذا يبقى على حاله ساري المفعول دون تغيير.

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