إعلام العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 7 ضباط وجنود بنيران المقاومة جنوبي لبنان

القدس المحتلة-سانا

أقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بمقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين بنيران المقاومة جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن الضباط والجنود السبعة قتلوا وأصيب 21 آخرون بعضهم بحالة خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة اللبنانية على الحدود، مشيرة إلى أن طائرات مروحية نقلت القتلى والجرحى إلى مشافي داخل فلسطين المحتلة.

كما أصيب عدد من المستوطنين بجروح جراء قصف المقاومة بالصواريخ عدداً من المستوطنات.

بدورها حذرت المقاومة المستوطنين في 25 مستوطنة شمال فلسطين المحتلة من البقاء فيها وطالبتهم بإخلائها فوراً لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان وأصبحت أهدافاً عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة.

كما استهدفت المقاومة بِصلية صاروخية قاعدة ميشار وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد، ونفذت هجومين جويين بسربين من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة ‏وأصابت أهدافها بدقّة، واستهدفت قاعدتي شراغا واييليت ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا بصليات صاروخية.‏

واستهدف رجال المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب وفي منطقة المشيرفة في رأس الناقورة وشرقي بلدة مركبا وموقع جل العلام وموقع حبوشيت، كما استهدفوا بصليات صاروخية مستوطنات كريات شمونة وجعتون ومتسوفا وشلومي ويسود همعلاه وشآر يشوف وثكنة معاليه غولاني وثكنة مربض سنير وحققوا فيها إصابات مباشرة.

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