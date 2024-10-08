المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بِصلية صاروخية

الثلاثاء / 8 / 10 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
2024-10-08
أبحاث وأوراق علمية نوعية في اليوم الثاني من المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة
2024-10-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي المشترك
2024-10-08
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال مساعدة الوافدين من لبنان
2024-10-07
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سورية والمنطقة
2024-10-07
في معبر جديدة يابوس… المفوض الأممي فيليبو غراندي يطلع على التسهيلات والمساعدات المقدمة للوافدين من لبنان
2024-10-07
البطريرك أفرام الثاني يدعو إلى تحرك دولي فوري لدعم اللبنانيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي
2024-10-07
محليات
إصابة أحد عناصر فوج إطفاء دمشق خلال إخماد حريق بالمنطقة الصناعية
2024-10-08
غداً… انطلاق المعرض الدولي للصناعات التجميلية
2024-10-08
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وزيادة تسهيلات الاستثمار في الطاقات المتجددة
2024-10-08
أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية
2024-10-08
الخارطة التنموية لمنطقة دوما في ورشة عمل للأمانة السورية للتنمية
2024-10-08
التنسيق الروسي يقدم مساعدات إنسانية للمقيمين في مركز إيواء الحرجلة بريف دمشق
2024-10-08
المجلس المركزي الثاني لنقابة المعلمين يقر تعديل مبلغ المساهمة بالمساعدات الصحية ورفع سقف الوصفة الطبية
2024-10-08
رياضة
اللاعبة غزل الحكيم… أداء لافت ونتائج متميزة برمي الرمح ببطولات ألعاب القوى
2024-10-08
بفوزه على جبلة… حطين إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم
2024-10-06
تنافس ثلاثين لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-10-06
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس
2024-10-05
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام
2024-10-03
اقتصاد
96 مليون بيضة و174 مليار ليرة… إنتاج ومبيعات مؤسسة الدواجن
2024-10-08
بقيمة 20 مليون ليرة… قرض لذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة
2024-10-08
محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان المحبوبة من المزارعين
2024-10-08
بنسبة 437 بالمئة… المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالإيرادات
2024-10-08
تراجع أسعار الذهب بضغط من صعود الدولار
2024-10-08
الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع
2024-10-07
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 10 آلاف ليرة
2024-10-07
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
الرئيس الأسد يؤكد لغراندي استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وزيادة تسهيلات الاستثمار في الطاقات المتجددة
أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية
الآلاف يتظاهرن في نيوجرسي ونيويورك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سورية والمنطقة
مجلس الشعب يحيي ذكرى حرب تشرين التحريرية… صباغ: مأثرة جسدت روح البطولة والتضحية والفداء
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بِصلية صاروخية
2024-10-08
2024-10-08
hadeil
سابق
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
التالي
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مارون الراس و بساتين المنارة بِصلية صاروخية
انظر ايضاً
مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved