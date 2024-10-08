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عــاجــل مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مارون الراس و بساتين المنارة بِصلية صاروخية

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مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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