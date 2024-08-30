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القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً في محافظة الأنبار

2024-08-30

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على 14 إرهابياً بينهم متزعمون في تنظيم “داعش” بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم وفق موقع السومرية نيوز بأنه بناء على معلومات تفيد بوجود أوكار لـ “داعش” في صحراء الأنبار وبالتحديد في منطقة الحزيمي شرق وادي الغدف تم توجيه ضربات جوية لهذه الأوكار أسفرت عن القضاء على 14 إرهابيا بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة ويحمل رمانات يدوية.

وحسب البيان تم تدمير جميع الأوكار وما فيها من أسلحة وعتاد ودعم لوجستي، وتفجير عدد من الأحزمة الناسفة، إضافة إلى الحصول على بعض الوثائق المهمة وأجهزة الاتصال.

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