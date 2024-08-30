استشهاد مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد مسن فلسطيني مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثالث.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على توفيق قنديل 82 عاماً أمام منزله في الحي الشرقي بالمدينة ما أدى لاستشهاده.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم وطوباس إلى 21 شهيداً وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية، وإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح قسراً.

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