إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب 19عاماً برصاصة في القدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عراق بورين، ومادما جنوب نابلس، وبرقة شمال غربها، وداهمت عدة أحياء فيها، وعززت انتشارها العسكري هناك.

إلى ذلك، اقتحم عدد من المستوطنين منطقة بئر المياه في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتدوا على بئر المياه المغذية لقرى وأجزاء من المدينة، بهدف الاستيلاء على المياه من هناك.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 15 فلسطينياً في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

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