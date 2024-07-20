باقري: على مجلس الأمن إصدار قرار يلزم الكيان الصهيوني بوقف الحرب في غزة

طهران-سانا

طالب وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري بإلزام الكيان الصهيوني بوقف كامل وفوري وغير مشروط للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والسماح بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وقال باقري في كلمة له اليوم في مجلس الأمن الدولي إنه “يجب على المجلس إصدار قرار شامل وملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتم بموجبه إلزام الكيان الصهيوني بسحب قواته فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من غزة ورفع الحصار عنها ووقف الهجرة القسرية للفلسطينيين ووقف عمليات الاستيطان غير القانونية التي يقوم بها في القطاع بالإضافة لدفع فوري وكامل للتعويضات عن جميع الأضرار التي لحقت بالناس والبنية التحتية والأماكن السكنية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية الأخرى كي تتوافر الظروف اللازمة لإعادة إعمار سريعة لغزة”.

كما أكد باقري على “انسحاب الكيان الصهيوني من جميع الأراضي المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان وأن يمتنع عن شن أي هجوم عسكري على لبنان أو دول أخرى في المنطقة” مضيفاً إن على المجتمع والمؤسسات الدولية المختصة توفير أسس محاكمة ومعاقبة جميع قادة ومنفذي ومؤيدي الجرائم الإسرائيلية في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية.

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