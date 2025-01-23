112 شهيداً ضحايا مجزرتين جديدتين للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم غرب خان يونس إلى 90 شهيداً على الأقل، كما استشهد 22 آخرون في مجزرة مماثلة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 90 فلسطينياً على الأقل وإصابة 300، بينهم حالات خطيرة، بينما لا تزال الطواقم الإغاثية والطبية تواصل عملها بانتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى، وسط عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، جراء تدمير الاحتلال المنظومة الصحية في القطاع.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى راح ضحيتها 22 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتضاف هاتان المجزرتان إلى أكثر من 3390 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة لليوم الـ 281 على مرأى ومسمع العالم أجمع، وراح ضحيتها 38443 شهيداً و88481 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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