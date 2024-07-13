المقاومة اللبنانية تستهدف 9 مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تسعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة و‏تلال كفرشوبا المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدفت ‌‏المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

واستهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات ‏مؤكدة، كما استهدفوا انتشاراً لجنود العدو‏ في محيط ثكنة بيت هلل ومحيطي موقعي معيان باروخ وحانيتا بصواريخ فلق، محققين إصابات مباشرة فيها.

كما استهدفت المقاومة موقع المطلة بصاروخ “جهاد” والتجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا المحتلة وحققت فيها إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وحققت فيه إصابة مباشرة.

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