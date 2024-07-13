المقاومة اللبنانية تستهدف 9 مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تسعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتلال كفرشوبا المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.
واستهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة، كما استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة بيت هلل ومحيطي موقعي معيان باروخ وحانيتا بصواريخ فلق، محققين إصابات مباشرة فيها.
كما استهدفت المقاومة موقع المطلة بصاروخ “جهاد” والتجهيزات التجسسية في موقع راميا وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وحققت فيها إصابةً مباشرة.
واستهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وحققت فيه إصابة مباشرة.
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