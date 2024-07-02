ندوة حوارية مع الفنان صالح الحايك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة

دمشق-سانا

تقديراً لمسيرته الفنية نظمت مديرية ثقافة دمشق ندوة حوارية مع الفنان القدير صالح الحايك بإدارة الكاتب والإعلامي أحمد بوبس وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

وتضمنت الندوة التعريف بحياة الفنان وأعماله الفنية التي تميزت بشمولية من غناء وتمثيل وتلحين وتأليف وإخراج وكتابة للأغاني، كما شارك بمسرح خيال الظل منذ الطفولة، فكانت بداية انطلاقته الفنية من المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في سن الـ/14/ وكان صوته هو اللافت فيه، وأول أعماله التمثيلية بالأبيض والأسود هو الشمس تشرق من جديد للمخرج الراحل جميل ولايه.

وفي تصريح لمراسلة /سانا/ بين الفنان صالح الحايك أن مشواره الفني كان طويلاً ومتعباً ومتعدد الجوانب وأنه أظهر أروع ما لديه في أدواره رغم قلة الفرص في بداياته.

وعن الأعمال الفنية الحديثة، عبّر عن فرحه بإبداع هذا الجيل، مؤكداً عليهم أهمية اختيار الدور بدقة ليتمكن الممثل من أدائه بواقعية عالية لتصل للمشاهد بنفس الحالة الوجدانية المرادة.

بدوره لفت بوبس إلى أن هدف الندوة تكريم أحد عمالقة الفن السوري وتعريف الجمهور بالمسيرة الفنية للحايك والأعمال التي قام بها والوقوف عند محطات هامة في مسيرته.

وفي ختام الندوة قدمت مديرة ثقافة دمشق نعيمة سليمان درع وشهادة تقدير للفنان الحايك.

زينب علي

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