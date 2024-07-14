“شمس لا تغيب وحضارة لا تمحى”… معرض تشكيلي في ثقافي المزة

دمشق-سانا

أقامت مديرية ثقافة دمشق معرض فن تشكيلي في المركز الثقافي العربي بالمزة عن الآثار السورية، بعنوان “شمس لا تغيب.. وحضارة لا تمحى” لأطفال من أصدقاء المركز ومن معهد الصم والبكم، بالتوازي مع ورشة عمل مع جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية.

وتضمن المعرض عشرات اللوحات المرسومة بقلم الرصاص، إضافة إلى رسومات ومجسمات لقلاع وآثار سورية.

وعن معرض الرسم قالت الفنانة نسرين حماد لمراسل سانا: إنه يتضمن أكثر من ثلاثين لوحة لـ 14 طفلاً أحبوا أن يقدموا الحضارة السورية وآثارها، كما لم يختص المعرض بفترة تاريخية معينة، فقسم منهم رسم عن حضارة تدمر، وقسم عن مملكة ماري، وقسم عن مملكة إيبلا، إضافة إلى لوحات لحارات دمشق القديمة.

ونوهت حماد بموهبة الأطفال، حيث إنهم رسموا لوحات بقلم واحد ولون واحد أظهروا فيها درجات النور والظل، وقدموا المجسمات بطريقة بارزة.

وعن مشاركة جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية في المعرض، قال رئيس مجلس الإدارة في الجمعية إياد غانم: شاركنا في المعرض بدعوة من مديرية الثقافة بدمشق بنشاط تفاعلي، عبارة عن كتابة الأبجدية الفينيقية بالخط المسماري القديم على الطين، وتلوين رسومات قطع أثرية مستوحاة من المتحف الوطني بدمشق، إضافة إلى مجسمات لقلعة الحصن وإيبلا.

مجد عبود

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