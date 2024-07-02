بكلفة 298 مليون ليرة… إعادة تأهيل وصيانة طريق عام درعا- بصرى الشام

درعا-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدرعا أعمال صيانة وتأهيل الطريق العام من درعا وحتى بصرى الشام بمرحلته الأولى حتى مفرق المسيفرة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس أحمد زين العابدين لـ سانا أنه تم تقسيم العمل إلى شريحتين الأولى بطول أكثر من 600 متر وعرض 10 أمتار، والثانية تجاوزت 425 متراً وبنفس العرض وبكلفة إجمالية بلغت 298 مليون ليرة، وتم تنفيذ العمل من قبل متعهد خاص بنظام المناقصة.

وأوضح زين العابدين أن هذا الطريق يعتبر شريان الوصل بين مركز المحافظة وبلدات وقرى الريف الشرقي كافة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بالمرحلة الثانية على الطريق الواصل بين مفرق المسيفرة وبلدة السهوة.

رضوان الراضي

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