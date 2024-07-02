ضبط 1.5 طن من المخللات الفاسدة بحماة

حماة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة محلاً تجارياً بمخالفة وجود مخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا اليوم أن دوريات التموين ضبطت كمية 1.5 طن من المخللات الفاسدة بمختلف أنواعها في أحد المحال التجارية، تحتوي ديداناً وحشرات ميتةً، وتصدر عنها رائحة عفنة، مبيناً أنه تم تنظيم الضبط التمويني بحق الشخص المخالف وإتلاف كامل الكمية المضبوطة.

ولفت زيود إلى ضرورة تعاون الأهالي مع عناصر حماية المستهلك في الإبلاغ عن أي مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري تتم ملاحظتها أو شراؤها من الأسواق.

وفي السياق نفسه، أهاب زيود بأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى عدم التعامل مع أي شخص أو مجموعة أشخاص قد تعرف بنفسها على أنها عناصر رقابة تموينية، قبل إبراز المهمة الرسمية والهوية الرقابية، وذلك نظراً لانتشار عدة حالات يقوم بها أشخاص بانتحال صفة دورية تموين بقصد الابتزاز المادي والمعنوي، وإلى إعلام المديرية فوراً عند الشك بمصداقية أي شخص أو دورية حرصاً على حسن سير العمل الرقابي.

سالم الحسين

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