وزير النفط يناقش واقع العمل مع الكوادر الفنية في مصفاة بانياس والشركة السورية لنقل النفط

طرطوس-سانا

اطلع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور اليوم على واقع الوحدات الإنتاجية في مصفاة بانياس، والوضع الفني لتجهيزات ومعدات المصفاة.

وخلال جولته في المصفاة أشرف وزير النفط على عملية إدخال المرجل الرابع في الخدمة، حيث يسهم بتأمين البخار الضروري لتشغيل العنفات البخارية والعمليات الإنتاجية المختلفة، مع قدرة تحميلية تصل إلى 120 طناً/ساعة.

وناقش الوزير قدور خلال اجتماعه مع إدارة المصفاة والكوادر الفنية فيها واقع العمل في المصفاة والتحديات القائمة والحلول المناسبة، مشيراً إلى أهمية المرجل الرابع الذي تم تجهيزه بخبرات وطنية لضمان الاستقرار والأمان في عمل محطة القوى الحرارية والعنفات البخارية المستخدمة في تشغيل المحركات الكهربائية والمضخات في الأقسام الإنتاجية.

كما قام الوزير بجولة تفقدية في الشركة السورية لنقل النفط زار خلالها المرابط البحرية، وعدداً من المشاريع التابعة لمديرية العمليات والمصب البحري في مدينتي بانياس وطرطوس، واطلع على واقع مشاريع الصيانة الجارية للخزانات.

وناقش الوزير خلال اجتماع مع إدارة الشركة والفريق الفني والهندسي، واقع العمل وتم استعراض نسب إنجاز المشاريع والخطط الموضوعة لتجاوز العقبات التي تواجه العمل، كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي، والتنسيق المستمر للوصول إلى الأهداف المنشودة.

محمد كركوش

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