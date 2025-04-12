وزير الطاقة يتفقد مصفاة بانياس بعد إعادة تشغيلها وبدء إنتاج المشتقات النفطية

بانياس-سانا

تفقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير اليوم مصفاة بانياس بعد استئناف العمل فيها مع وصول توريدات النفط الخام بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب نقص المادة.

وتجول الوزير البشير في بعض أقسام المصفاة ووحداتها الإنتاجية واطلع على آلية العمل فيها واستمع إلى شرح حول أعمال الصيانة التي أجريت فيها خلال فترة التوقف والتي شملت بعض معدات المصفاة لضمان استمرارية عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.

وأكد وزير الطاقة في تصريح لـ سانا أن إعادة تشغيل المصفاة جاء بعد بدء توريدات النفط الخام بموجب المناقصات المعلنة لهذه الغاية والتي هدفت إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط المقررة.

وأضاف البشير: إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي وتأمين المواد الأساسية للمواطنين رغم التحديات التي نعمل على تذليلها ومعالجة العقبات الفنية واللوجيستية.

وشدد الوزير البشير على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.

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