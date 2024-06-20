مدير مؤسسة التبغ: السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في تطوير زراعته

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتبغ الدكتور عبد اللطيف شريف أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في المجال الزراعي بما يخص تطوير هذه الزراعة والارتقاء بنوعية ومواصفات التبغ السوري والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة.

وبين شريف وفق ما نشرته قناة وزارة الصناعة على التلغرام أن المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي صدر الشهر الماضي هو لدعم صناعة المنتجات التبغية المحلية التي تقوم بها المؤسسة العامة للتبغ والقطاع الخاص الذي سيستثمر أيضاً في هذا المجال، لما لهذه الصناعة من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف شريف: المرسوم أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً ما فتح آفاقا جديدة في مجال هذه الزراعة وبما يسهم بالارتقاء بنوعية التبغ السوري وتحسين مواصفاته والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة، وذلك أسهم أيضاً بارتفاع الطلب على التبغ السوري في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي سيزيد من المساحات المزروعة وكذلك سيزيد من إنتاجية وحدة المساحة.

وأشار مدير مؤسسة التبغ إلى أن هذا الإجراء الذي أتاحه المرسوم سيسهم في تطوير التقنيات المتبعة في عمليات التصنيع وطرق المعالجة وأنماط التغليف المتنوعة، واستثمار المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تتيح له تجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العامة للتبغ كقطاع حكومي ومنها التمكن من جلب الآلات والمعدات الحديثة من الخارج، لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والتصنيعي والتسويقي وغيرها من الأعمال والخدمات المرتبطة بهذه النشاطات.

وبين شريف أنه تم إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم وإقرارها أصولاً بما يؤمن وضع الضوابط والتعليمات والأسس التي ستنظم هذا الاستثمار وتحقق الفائدة الأكبر للمزارعين وتدعم وتطور زراعة التبغ، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة الناظمة لعمليات الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح شريف أن المؤسسة تجري حالياً تجارب من شأنها تحسين خصائص الطعم والاشتعال للتبغ المصنع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وستعمل على توريد معمل لإنتاج الطلاحي التبغية بمواصفات عالمية، وتم إدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2025، وكذلك ستقوم بتركيب خطوط إنتاج سجائر جديدة وبمواصفات عالمية.

ولفت شريف إلى أن المؤسسة العامة للتبغ اتخذت منذ مطلع العام الحالي خطوات عديدة في المجالين الزراعي والصناعي في عمل المؤسسة، حيث تستمر برعاية وتقديم الخدمات الإرشادية ومواد الخطة الزراعية لمزارعي التبغ، إذ قامت بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين وتتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج أفقياً من خلال التوسع في المساحات المزروعة وافتتاح مناطق زراعية جديدة.

وأوضح شريف أن المؤسسة حصلت على بذار لتبوغ عالية الإنتاجية والجودة تتمتع بصفات مقاومة للكثير من الأمراض والآفات من شركات عالمية مختلفة سيتم اختبار زراعتها في مناطق جغرافية مختلفة ودراسة إمكانية اعتمادها في ضوء نتائج هذا الاختبار، وزادت أيضاً من أعداد ومساحات مشاتل المؤازرة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين، كما تعمل على تأمين المازوت الزراعي والأسمدة الآزوتية والمركبة وبالكميات اللازمة.

وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أشار شريف إلى أن المؤسسة قامت بشحن عدة أطنان من شتول “الفرجينيا” من المشاتل الموجودة في محافظة اللاذقية إلى مناطق الزراعة في سهل الغاب، نظراً لعدم كفاية المشاتل المقامة هناك، ما يبشر بموسم زراعي واعد.

وفي المجال الصناعي، أجرت المؤسسة تعديلات في الآلات القديمة الموردة في العام 1979 في معمل سجائر اللاذقية، حيث قامت بتزويد هذه الآلات بانفرترات تحكم بالسرعة وغيرت مجاري انتقال السجائر المائلة إلى عمودية وحدثت تقنيات الضبط والتحكم، الأمر الذي حسن من واقع الجودة على هذه الآلات وأمن استمرارية في عملها لفترات أطول وخفف من واقع الهدر في التبغ والمواد الأولية، وقلل من عيوب الصنع، كما تم إنجاز الصيانات والمعايرات الحقيقية والدقيقة في جميع المعامل، ما أسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج بحسب مدير عام المؤسسة العامة للتبغ.

أحمد سليمان

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