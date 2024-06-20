خلال أيام عيد الأضحى.. مؤسسة (سورية بتجمعنا) تنفذ مبادرة لدعم الفئات الهشة بالمجتمع

دمشق-سانا

وزعت مؤسسة “سورية بتجمعنا” عدداً من المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك استفاد منها عدد من أسر الشهداء ودور رعاية الأيتام والمسنين، وفق رئيس مجلس أمناء المؤسسة رامي الحلبي.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الحلبي أن مبادرة المؤسسة شملت أيضاً زيارة لعدد من أسر الشهداء بمختلف المحافظات، كما تم تقديم بعض المواد الإغاثية لبعض الأسر المحتاجة في اللاذقية فضلاً عن دعم المستفيدين من جمعية الوفاق الخيرية في دير عطية بريف دمشق، حيث تم تقديم السلات الغذائية لبعض الأسر المسجلة لديها، مؤكداً أن ذلك يسهم في التكامل والتشارك بين الجمعيات للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وعبر عدد من المستفيدين عن أهمية هذه المبادرة، مؤكدين على ضرورة التوسع بها كونها تخفف عنهم الكثير من الأعباء المادية في ظل الظروف الراهنة وتعكس الصورة الحقيقية للتكافل المجتمعي الذي يتميز به المجتمع السوري.

وحول أنشطة المؤسسة، لفت الحلبي إلى أنه يجري حالياً تجديد بطاقات المرضى المستفيدين من مشروع دوائي والذي يهدف إلى التخفيف من أعباء تكاليف شراء الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يعمل المشروع على توفيرها لعدد من المرضى مجاناً لمدة عام كامل قابل للتجديد بحسب ظروف أسرة المريض.

كما تواصل الجمعية تنفيذ برامجها في مجال دعم الطلاب في المحافظات ضمن مشروع الشباب نبض الوطن، إضافة للقيام بزيارات ميدانية للأسر الأكثر هشاشة في دمشق وريفها لتقديم الدعم لها وفق الاحتياجات إلى جانب تقديم خدمات جلسات دعم نفسي لأهالي الأطفال مصابي السرطان المسجلين لدى جمعية بسمة.

يشار إلى أن مؤسسة “سورية بتجمعنا” تأسست عام 2011، وتهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة إلى جانب إقامة أنشطة ترفيهية وتقديم مواد غذائية لدور الأيتام وإقامة مشاريع تنموية وصحية.

مهند سليمان

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