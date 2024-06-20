عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابتي ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– 35 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ258 على القطاع إلى 37431 شهيداً و85653 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 35 شهيداً و130 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

– شهيدتان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات