مديرية صحة الحسكة والهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني يتسلمان شحنة أدوية من وزارة الصحة

الحسكة-سانا

تسلمت مديرية صحة الحسكة والهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني شحنة جديدة من الأدوية العلاجية مرسلة من وزارة الصحة لزوم عمل الهيئة والمراكز الصحية التابعة للمديرية.

وفي تصريح لمراسل سانا قال مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف: “إن الشحنة تضمنت كمية 20 طناً من الأدوية العلاجية والسيرومات إضافة إلى أدوية خاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة، ومن المقرر توزيع الكميات على المراكز الصحية وفق الحاجة لكل مركز، وذلك بغية استمرار تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب”.

وأشار خلف إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي تستلمها المديرية منذ بداية العام الجاري، مؤكداً استمرار سعي المديرية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين سواء في المراكز الصحية أو المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة “اللؤلؤة”.

وفي السياق ذاته تسلمت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني شحنة أدوية اليوم مقدمة من وزارة الصحة وحسب مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب في تصريح لمراسل سانا تضمنت الشحنة كمية 60 طناً من الأدوية الإسعافية والعلاجية والسيرومات لزوم عمل أقسام الهيئة العامة التي تعتبر الوحيدة في المنطقة وتغطي خدماتها الصحية مناطق جغرافية واسعة.

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