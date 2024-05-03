26 شهيداً و51 جريحاً في اليوم الـ 210 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة المنكوب، راح ضحيتها 26 شهيداً و51 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 34622 شهيداً و77867 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

قوات الاحتلال واصلت عدوانها لليوم الـ 210 على القطاع، وقصفت منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح، فيما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف حي الزهور فجراً إلى 7 بينهم 4 أطفال، هم أم وأولادها الستة.

وشن طيران الاحتلال غارة على عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصف بالمدفعية وبالطيران مناطق شرق مخيم البريج والمغراقة والزهراء وشمال جسر وادي غزة وسط القطاع، تزامناً مع قصف مماثل على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وحي تل الهوا جنوبها.

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