شويغو: القوات الروسية حررت أكثر من 500 كيلومتر مربع في دونباس منذ بداية العام

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية حررت أكثر من 500 كيلومتر مربع من أراضي دونباس منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن قوات النظام الأوكراني تخسر نحو ألف جندي يومياً بسبب مطالبة الولايات المتحدة وحلفائها لها بإيقاف تقدم الجيش الروسي بأي ثمن.

وقال شويغو خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة القوات المسلحة الروسية اليوم: “تطالب الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بمنع انهيار دفاعها واحتواء هجوم القوات الروسية بأي ثمن، ونتيجة لذلك ارتفعت خسائر العدو اليومية في نيسان إلى ألف جندي”.

ولفت شويغو إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2024، فيما دمر أسطول البحر الأسود أكثر من 80 طائرة بدون طيار وأكثر من 20 زورقاً مسيراً للعدو.

وذكر شويغو أن الجيش الروسي ومنذ بداية العام بسط سيطرته على 547 كيلومتراً مربعاً من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تحرير عدد من البلدات منها نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال وزير الدفاع الروسي: “تواصل مجموعات من القوات الروسية اختراق منظومة معاقل العدو على طول خط التماس بأكمله، وتحاول الوحدات الأوكرانية التشبث بخطوط معينة، لكنها تحت وطأة هجومنا تضطر إلى التخلي عن مواقعها والتراجع”.

وحول الاحتفالات بعيد النصر هذا العام أوضح شويغو أنه سيشارك فيها حوالي 150 ألف شخص و2500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية في أنحاء البلاد، مبيناً أن أكثر من 83 ألف شخص زاروا معرض المعدات العسكرية الغربية التي تم اغتنامها في معارك العملية العسكرية الخاصة، في يوم انطلاق المعرض في هضبة بوكلونايا في موسكو أمس الخميس.

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