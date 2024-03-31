بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة

الفاتيكان-سانا

جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفصح من الشرفة المركزية لكنيسة “القديس بطرس” بالفاتيكان: “دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الحالية بمواصلة إحداث تداعيات خطيرة على سكان غزة الذين وصلوا الآن إلى أقصى حد من القدرة على التحمل وفي مقدمتهم الأطفال”.

وأعرب البابا عن أسفه لما يحصل في غزة وقال: “كم نرى من المعاناة في أعينهم وبهذه العيون يسألوننا.. لماذا كل هذا الموت؟ لماذا كل هذا الدمار؟”، معتبراً أن” الحرب دائماً عبث وهزيمة”.

وسبق أن دعا البابا فرانسيس إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى إدخال المساعدات الإنسانية إليه بشكل عاجل.

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