بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة

2024-03-31

الفاتيكان-سانا

جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفصح من الشرفة المركزية لكنيسة “القديس بطرس” بالفاتيكان: “دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الحالية بمواصلة إحداث تداعيات خطيرة على سكان غزة الذين وصلوا الآن إلى أقصى حد من القدرة على التحمل وفي مقدمتهم الأطفال”.

وأعرب البابا عن أسفه لما يحصل في غزة وقال: “كم نرى من المعاناة في أعينهم وبهذه العيون يسألوننا.. لماذا كل هذا الموت؟ لماذا كل هذا الدمار؟”، معتبراً أن” الحرب دائماً عبث وهزيمة”.

وسبق أن دعا البابا فرانسيس إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى إدخال المساعدات الإنسانية إليه بشكل عاجل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved