المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان: ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاومونا بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.
كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة، كما دمرت التجهيزات التجسسية له المستحدثة في نقطة الجرداح.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” بالمدفعية.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency