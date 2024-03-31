المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف مقاومونا بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة”. ‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في موقع رويسات ‏العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة، كما دمرت التجهيزات التجسسية له المستحدثة في نقطة الجرداح. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” بالمدفعية.

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