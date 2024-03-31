المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

2024-03-31

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف مقاومونا بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.  ‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في موقع رويسات ‏العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة، كما دمرت التجهيزات التجسسية له المستحدثة في نقطة الجرداح.  ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” بالمدفعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في 3 مواقع

بيروت-سانا استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved